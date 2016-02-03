 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Премьер-министр Греции посетит Иран для обсуждения энергетического сотрудничества

    Алексис Ципрас прибудет в Иран 7 февраля

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Греции Алексис Ципрас посетит Иран 7-8 февраля. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила официальный представитель правительства Греции Ольга Геровасили. 

    В ходе визита будет обсуждаться сотрудничество по ряду отраслей, в том числе энергетике, торговле и экономике, туризме, культуре, кредитно-финансовой сфере.

    В поездке премьера будут сопровождать глава МИД Никос Котзиас, министры энергетики Панос Скурлетис, экономики и туризма Йоргос Статакис, замглавы МИД Димитрис Мардас, генеральный секретарь МИД по внешнеэкономическим связям Йоргос Ципрас.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi