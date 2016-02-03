Премьер-министр Греции посетит Иран для обсуждения энергетического сотрудничества

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Греции Алексис Ципрас посетит Иран 7-8 февраля. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила официальный представитель правительства Греции Ольга Геровасили.

В ходе визита будет обсуждаться сотрудничество по ряду отраслей, в том числе энергетике, торговле и экономике, туризме, культуре, кредитно-финансовой сфере.

В поездке премьера будут сопровождать глава МИД Никос Котзиас, министры энергетики Панос Скурлетис, экономики и туризма Йоргос Статакис, замглавы МИД Димитрис Мардас, генеральный секретарь МИД по внешнеэкономическим связям Йоргос Ципрас.