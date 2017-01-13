Премьер-министр: Экономика Армении находится в тяжелом состоянии

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Экономика Армении находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе пресс-конференции по итогам 100 дней работы правительства.

"Я уже говорил о том, что наша экономика находится в тяжелом состоянии. Сегодня это состояние еще наличествует, что, однако, не значит, что ситуация не контролируема", - заявил К.Карапетян.

Глава правительства указал, что власти уже представили программу изменений.

Он добавил, что "большую экономическую систему" Армении невозможно изменить за один день.