​Премьер-министр Чехии: ЕС направит 3 млрд. евро Турции

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Лидеры государств-членов Евросоюза на неформальной встрече в Валлетте договорились направить 3 млрд. евро Турции.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам премьер-министр Чехии Богуслав Соботка.

"Средства будут выделяться в течение предстоящих двух лет и предназначаются для помощи находящимся в этой стране беженцам", - уточнил он.

"Эти деньги преимущественно пойдут на улучшение условий, прежде всего, сирийских беженцев, находящихся на турецкой территории, - отметил Соботка. - Еврокомиссия в 2016 -2017 годах будет стараться изыскать необходимые средства, главным образом, в бюджете ЕС. Государства-члены ЕС также примут финансовое участие, если это понадобится".

Чешский премьер также указал, что до конца ноября должен пройти саммит ЕС-Турция. На нем будут согласованы окончательные аспекты помощи Анкаре со стороны Евросоюза. "Если Турция захочет, то она будет способна значительным образом ослабить напор мигрантов (на ЕС - прим.Report), а, возможно, и остановить. Предстоящий саммит должен подтвердить, какие шаги должны предпринять турецкая сторона, а какие - ЕС", - сказал Соботка.