Премьер-министр Армении совершил неофициальный визит в Грузию - ФОТО

15 января, 2019 20:52

https://report.az/storage/news/b39c698997e6edb30a25c6add607b3f5/1d6736c6-3c16-45de-ab77-22fd600e7e14_292.jpg Тбилиси. 15 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил неофициальный визит в Грузию. Как сообщает местное бюро Report, информацию распространила администрация правительства Грузии. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе провел с Н.Пашиняном неформальную встречу в Болнисском районе. М.Бахтадзе поздравил Н.Пашиняна с назначением премьер-министром Армении. На встрече главы правительств коснулись добрососедских отношений между двумя странами и выразили надежду на продолжение плодотворного сотрудничества и впредь.

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