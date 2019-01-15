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    Премьер-министр Армении совершил неофициальный визит в Грузию - ФОТО

    Тбилиси. 15 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил неофициальный визит в Грузию. 

    Как сообщает местное бюро Report, информацию распространила администрация правительства Грузии. 

    Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе провел с Н.Пашиняном неформальную встречу в Болнисском районе. 

    М.Бахтадзе поздравил Н.Пашиняна с назначением премьер-министром Армении. 

    На встрече главы правительств коснулись добрососедских отношений между двумя странами и выразили надежду на продолжение плодотворного сотрудничества и впредь. 

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