Премьер-министр Армении произвел первые отставки и назначения

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Новый премьер-министр Армении Карен Карапетян произвел первые изменения в структуре Кабинета министров.

Как передает Report, об этом сообщила в пятницу правительственная пресс-служба.

Ранее возглавлявший правительство с апреля 2014 года Овик Абрамян подал в отставку. Президент Армении Серж Саргсян 13 сентября подписал указ о назначении премьером Карапетяна. Одновременно глава государства поручил членам Кабинета министров продолжать исполнять обязанности вплоть до формирования нового правительства.

В частности, Гурген Думанян, сын бывшего министра здравоохранения Армении Дереника Думаняна, освобожден с поста первого заместителя министра-руководителя аппарата правительства, согласно собственному заявлению. Думанян занимал эту должность с мая 2014 года.

От должности помощника премьер-министра освобожден Тигран Карапетян, Гагик Хачатрян и Арам Ананян освобождены от должностей советников главы Кабмина.

Другим решением Карапетяна главным советником премьер-министра Армении назначен Гагик Мартиросян.