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    Премьер-министр Армении посетит Иран

    Карен Карапетян посетит спортивный клуб Арарат, где планируется встреча с представителями местной армянской общины

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Армении Карен Карапетян 9 октября начнет двухдневный официальный визит в Иран по приглашению первого заместителя президента Исламской Республики Эсгага Джагангири, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Глава правительства Армении в Тегеране встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани, первым вице-президентом Эсгага Джагангири и спикером Меджлиса Али Лариджани.

    Карен Карапетян также посетит спортивный клуб "Арарат", где планируется встреча с представителями местной армянской общины, в том числе с представителями деловых кругов.

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