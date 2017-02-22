Премьер-министр Армении посетит Иран

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Посол Армении в Иране Арташес Туманян и руководитель торгово-промышленной палаты Тегерана Масуд Хансари обсудили предстоящий визит премьер-министра Армении в Тегеран, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По словам иранского чиновника, идет подготовка по принятию делегации бизнесменов, которая будет сопровождать премьер-министра Армении в ходе его визита в середине марта.

Посол Армении отметил, что визит премьер-министра пройдет в рамках договоренностей, достигнутых между президентами двух стран.