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    Премьер-министр Армении посетит Иран

    Визит состоится в середине марта

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Посол Армении в Иране Арташес Туманян и руководитель торгово-промышленной палаты Тегерана Масуд Хансари обсудили предстоящий визит премьер-министра Армении в Тегеран, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    По словам иранского чиновника, идет подготовка по принятию делегации бизнесменов, которая будет сопровождать премьер-министра Армении в ходе его визита в середине марта.

    Посол Армении отметил, что визит премьер-министра пройдет в рамках договоренностей, достигнутых между президентами двух стран. 

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