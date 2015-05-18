Премьер-министр Армении посетил Грузию с неофициальным визитом

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Армении побывал в Грузии с неофициальным визитом. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Грузии, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился в Батуми со своим армянским коллегой Овиком Абраамяном и обсудил перспективы углубления экономического сотрудничества.

"На встрече "один на один" премьер-министры двух стран рассмотрели дружеские и добрососедские отношения Грузии и Армении, а также обсудили перспективы углубления экономического сотрудничества", — сообщает пресс-служба Гарибашвили.

В начале мая грузинская сторона выразила недовольство из-за встречи спикера парламента Армении Галуста Саакяна с представителем Южной Осетии Анатолием Бибиловым. За разъяснениями в МИД Грузии был приглашен посол Армении Юрий Варданян. Как отметили в министерстве, данный факт "противоречит традиционному дружественному единодушию между Арменией и Грузией и наносит вред двусторонним отношениям".