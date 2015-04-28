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    Премьер Латвии: Восточное партнерство остается одним из приоритетов для ЕС

    Мы еще раз подтвердим стратегическую важность нашей совместной политики

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Восточное партнерство остается одним из приоритетов для ЕC, сигналом тому послужит саммит в Риге 21-22 мая. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявила премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма на Международной конференции в поддержку Украины во вторник в Киеве. 

    "На саммите в Риге, который пройдет в конце мая, мы еще раз подтвердим стратегическую важность нашей совместной политики. Саммит в Риге будет сильным сигналом для стран "Восточного партнерства", которое останется одним из приоритетов нашей работы в ЕС", - заявила премьер-министр Латвии.

    Л. Страуюма напомнила, что во время председательства в ЕС ее страна включила "Восточное партнерство", как один из приоритетов деятельности.

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