​Премьер: Грузия не намерена вводить новые санкции против России

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ "Грузия не собирается вводить новые санкции против России вслед за Евросоюзом".

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом заявил журналистам премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

"Как руководитель правительства я считал и считаю, что Грузия не должна присоединяться к санкциям, введенным Евросоюзом в отношении РФ. Такая позиция у нас была в прошлом году, такая позиция осталась и сейчас - мы не собираемся ее менять", - отметил глава правительства.

На прошлой неделе об этом же сказал специальный представитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе.

В частности, по словам Абашидзе, Грузия 19 июня этого года продлила на год действие запрета на экспорт продукции, произведенной в Крыму и Севастополе.