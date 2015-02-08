Премьер Грузии заявил о готовности к переговорам с Россией

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Грузии готово к проведению переговоров с Россией, которые будут ориентированы на конкретный результат, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

В августе 2008 года Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Россией, это было сделано после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам парламентских выборов 1 октября 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики страны нормализацию отношений с РФ.

"Что касается вопроса встречи с президентом России, премьер-министр отметил, что правительство Грузии готово к проведению переговоров, к которым необходима хорошая подготовка", — говорится в заявлении пресс-службы правительства.

По данным ведомства, премьер-министр так же отметил, что "встреча должна быть ориентирована на результат".

Выступая с речью на конференции, Гарибашвили еще раз заявил, что будущее Абхазии и Южной Осетии может быть исключительно с Грузией, и что он в очередной раз выражает озабоченность по поводу подписания Россией договора о союзничестве с этими территориями.