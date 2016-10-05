Премьер Грузии: Взрыв машины депутата - провокация перед выборами

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Взрыв автомобиля депутата оппозиционной партии Единое Национальное Движение Гиви Таргамадзе в центре Тбилиси является провокацией, запланированной врагами Грузии, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране перед парламентскими выборами 8 октября. Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

"Уже начато расследование, и ведутся все необходимые мероприятия для задержания виновных. Это тяжелейшее преступление может быть в интересах только той силы, которая не может смириться со свободной и спокойной избирательной средой в нашей стране", - заявил Квирикашвили.

В результате взрыва автомобиля, в котором находился оппозиционный депутат, пострадали четыре человека.

МВД проводит расследование инцидента.

Сам Таргамадзе серьезных ранений не получил. По его словам, взрыв произошел, когда он возвращался домой из офиса на машине, за рулем сидел его водитель.

8 октября в Грузии пройдут парламентские выборы. Главными соперниками на них считаются правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД), куда входит Таргамадзе.