Премьер Грузии поблагодарил соседние страны за готовность помочь в ликвидации последствий наводнения

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил благодарность соседним странам за помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия в Тбилиси.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, Гарибашвили поблагодарил бизнесменов и лиц, которые оказали определенную финансовую помощь в ликвидации последствий. Премьер подчеркнул, что эта помощь была выражением беспрецедентной консолидации.

"Хочу с благодарность отметить пожертвования, которые внесли разные государства. Так же грузинские и иностранные бизнесмены. Хочу поблагодарить все соседние страны. Они незамедлительно выразили готовность помочь. Хочу выделить несколько стран. Лично я разговаривал с Турцией, Арменией, Азербайджаном. Из России тоже было предложение помочь 100 спасателями и техникой. Звонили и из Украины. Спасибо всем. Помощь нашему государству в тяжелый момент значит многое", - заявил Гарибашвили.