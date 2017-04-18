Премьер Грузии посетит Иран в конце недели

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отправится в Иран в конце недели. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе после встречи со своим иранским коллегой.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Грузию накануне с двухдневным официальным визитом. В рамках визита состоится и грузино-иранский бизнес-форум. "С точки зрения развития отношений меду странами очень важен запланированный визит премьер-министра Грузии, господина Георгия Квирикашвили в Иран, который состоится в конце текущей недели. Сегодня мы вместе детально рассмотрели вопросы подготовки визита, в том числе встречи, которые пройдут в Тегеране", — сказал Джанелидзе на пресс-конференции.

Стороны выразили надежду, что эти визиты дадут толчок углублению двусторонних отношений между Грузией и Ираном.