Премьер Армении приказал в самое короткое время разыскать организаторов скандальной прослушки

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Прослушка разговора директора Службы национальной безопасности (СНБ) и главы Специального следственного комитета (ССС) Армении является заговором и преступлением против государственности. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на предвыборном митинге блока "Мой шаг" в Ереване.

"Я поручил СНБ и полиции в самое короткое время разыскать организаторов этого заговора", — сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр заявил также, что ему хорошо известно, что связанные с бывшими властями и некоторыми олигархами люди в Армении приобрели прослушивающие устройства и ведут деятельность наравне со Службой национальной безопасности.

"Сегодня я ответственно заявляю, что все эти специальные службы будут обнаружены и уничтожены. Все незаконно вооруженные группировки будут разоружены, и с этой площади поручаю СНБ и полиции с этого момента начать рейды, положить всех охранников высокопоставленных чиновников на асфальт", — заявил Пашинян.

Глава правительства Армении отметил также, что он в течение двух часов ожидает от директора СНБ и начальника полиции конкретных результатов по данному вопросу.