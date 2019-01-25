Никол Пашинян прибыл в Москву

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня прибыл в Москву. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается на странице Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в соцсети Facebook.

Отметим, что в 2019 году председательство в органах ЕАЭС переходит от России к Армении.

В этой связи премьер-министр Армении Никол Пашинян сейчас выступает с приветственной речью в штаб-квартире ЕЭК.