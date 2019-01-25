Никол Пашинян прибыл в Москву

https://report.az/storage/news/9d3dfedeb6374fac2c1b1d7970b19f01/fe6e335c-abbf-4b55-aa28-217f672567c6_292.jpg
Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня прибыл в Москву. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается на странице Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в соцсети Facebook.
Отметим, что в 2019 году председательство в органах ЕАЭС переходит от России к Армении.
В этой связи премьер-министр Армении Никол Пашинян сейчас выступает с приветственной речью в штаб-квартире ЕЭК.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости