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    Никол Пашинян прибыл в Москву

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня  прибыл в Москву. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается на странице Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в соцсети Facebook.

    Отметим, что в 2019 году председательство в органах ЕАЭС переходит от России к Армении.

    В этой связи премьер-министр Армении Никол Пашинян сейчас выступает с приветственной речью в штаб-квартире ЕЭК.

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