​Прекращено авиасообщение между Россией и Украиной

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ После введения двусторонних санкций, авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено с 25 октября 2015 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», в сентябре текущего года власти Украины заявили, что российские авиакомпании нарушают украинское законодательство, выполняя полеты в Крым.

На основании президентского указа украинскими властями было принято решение о запрете 25 российским авиакомпаниям выполнять полеты на Украину с 25 октября 2015 года. В ответ на эти действия российская сторона приняла симметричные меры и запретила полеты украинским авиакомпаниям в Россию с этой же даты.

23 октября в Брюсселе прошли переговоры российской и украинской делегаций по проблемным вопросам воздушного сообщения. Однако, стороны так и не смогли договориться.