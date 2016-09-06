Прекращена подача российского газа в Армению

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Газотранспортная компания Грузии официально известила ЗАО "Газпром Армения" о временном прекращении подачи природного газа в Армению с 7 по 12 сентября, сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

Отключение газа связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на магистральном газопроводе Казах-Сагурамо диаметром 1020 мм.

Российский газ поступает в Армению транзитом через территорию Грузии, за это страна получает 10% от общего объема поставок в качестве платы за транзит.