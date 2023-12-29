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Предвыборный сайт Путина подвергся DDoS-атакам

Предвыборный сайт Путина подвергся DDoS-атакам Сайт кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа, сейчас он работает штатно.
В регионе
29 декабря 2023 г. 20:03
Предвыборный сайт Путина подвергся DDoS-атакам

Сайт кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа, сейчас он работает штатно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь штаба Александра Суворова.

"Совершены DDoS-атаки на сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина", - сказала Суворова.

По ее словам, "ресурс подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа" с самого момента начала работы.

Суворова уточнила, что "для защиты сайта предприняты все необходимые меры", он работает в штатном режиме.

Предвыборный сайт Путина был запущен в пятницу.

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