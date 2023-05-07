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Предвыборный митинг Эрдогана в Стамбуле собрал порядка 1,7 млн человек

Предвыборный митинг Эрдогана в Стамбуле собрал порядка 1,7 млн человек Порядка 1,7 млн человек приняли в воскресенье участие в главном и самом массовом митинге действующего Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле перед выборами главы государства, которые назначены на 14 мая.
В регионе
7 мая 2023 г. 19:21
Предвыборный митинг Эрдогана в Стамбуле собрал порядка 1,7 млн человек

Порядка 1,7 млн человек приняли в воскресенье участие в главном и самом массовом митинге действующего Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле перед выборами главы государства, которые назначены на 14 мая.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

"По официальным данным, которые ко мне поступили, в митинге участвуют около 1,7 млн человек. Если жители Стамбула скажут "да" на выборах, вопрос избрания президента можно считать решенным", - сказал Эрдоган.

Акция в поддержку лидера страны, организованная возглавляемой им правящей Партией справедливости и развития, прошла в Национальном парке, который разбит на территории бывшего международного аэропорта имени Ататюрка. Там были приняты усиленные меры безопасности, всех направлявшихся на митинг досматривали сотрудники полиции. Метропоезда, следовавшие к месту проведения акции, были переполнены с полудня, как и перроны станций, где сторонники Эрдогана скандировали лозунги в его поддержку.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın İstanbul mitinqində 1,7 milyon nəfər iştirak edib

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