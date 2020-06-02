Представлен план по восстановлению экономики России

Президент России Владимир Путин обсудил с премьером Михаилом Мишустиным детали плана по восстановлению российской экономики от последствий пандемии коронавируса, сообщает российское бюро Report.
Президент РФ подчеркнул, что цель государства сейчас не только стабилизировать ситуацию, главное — поддержать население и бизнес.
"На план восстановления потребуется 5 трлн руб", - отметил М. Мишустин.
По словам премьер-министра России, план состоит из трех этапов:
1. стабилизация - до конца 2020,
2. восстановление - до II квартала 2021,
3. рост - до IV квартала 2021.
Мишустин сообщил Путину, что российская экономика к концу восстановления должна выйти на рост выше докризисного.
Президент России, в свою очередь, одобрил представленный правительством проект, отметив, что его можно взять за основу.