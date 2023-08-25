Подготовлен отчет по результатам космического мониторинга месторождений полезных ископаемых в Армении

Состоялась презентация отчета по результатам космического мониторинга месторождений полезных ископаемых на территории Армении. Как сообщает Report, доклад представил председатель общественного объединения "Эксперты в области водопользования" Амин Мамед

Состоялась презентация отчета по результатам космического мониторинга месторождений полезных ископаемых на территории Армении.



Как сообщает Report, доклад представил председатель общественного объединения "Эксперты в области водопользования" Амин Мамедов.



По его словам, работы по космическому мониторингу проводились на основе спутниковых снимков, сделанных спутниками SPOT 6 и Azersky (SPOT 7) в 2017-2023 годах.



Было отмечено, что в текущий отчет были включены результаты космического мониторинга 26 месторождений полезных ископаемых, расположенных на территории Армении.



Согласно отчету, Гафанское месторождение на протяжении последних 5 лет активно эксплуатируется. За этот период наблюдалось увеличение площади месторождения на 49,2%. Изменения наблюдаются в основном вокруг резервуаров. Кроме того, по снимкам видно, что разведочные работы (новые раскопки) проводились в нескольких направлениях.

В ходе проведенных исследований было установлено, что сточные воды Гафанской горнодобывающей промышленности сбрасываются непосредственно в реку без очистки, уровень загрязнения во много раз превышает норму, поэтому использование водных ресурсов Охчучая признано нецелесообразным. Количество никеля в реке превышает норму в 5,5 раза, а железа - в 4,5 раза.

По данным армянских экологов, полиметаллический рудник имени Шаумяна в городе Гафан имеет повышенную вероятность выброса вредных частиц, а частицы пыли, насыщенные тяжелыми металлами, при открытых работах разносятся по всему Гафану, а также оседают в реке Охчучай.

Гафанский завод по переработке руды сбрасывает в реку металлы, в результате уровень загрязнения, который многократно превышает норму, не только разрушает речную фауну и экосистему, но и крайне опасен для здоровья человека. Использование загрязненной воды приводит к пагубным последствиям, расстройствам желудочно-кишечного тракта, деструктивным процессам в почках и костной ткани, нарушениям сердечно-сосудистой и нервной систем.

"Будучи членом Конвенции Эспо, Армения должна консультироваться по поводу любой деятельности, осуществляемой на территории своей страны, и во многих случаях должна получать согласие Азербайджана" - говорится в отчете.