Представители внепарламентских сил недовольны форматом встреч с Пашиняном

Представители внепарламентских сил, с которыми премьер-министр Армении Никол Пашинян периодически проводит встречи, недовольны форматом и считают их бессмысленным.

Представители внепарламентских сил, с которыми премьер-министр Армении Никол Пашинян периодически проводит встречи, недовольны форматом и считают их бессмысленным.

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоховурд".

В частности, политические деятели недовольны тем, что глава Кабмина не прислушивается к их предложениям и не считается с их мнением. По этой причине большинство из них не хотят больше участвовать во встречах с Пашиняном.

Газета добавляет, что подобные обсуждения необходимы Пашиняну для создания в Армении видимости демократии.