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Представители Туркменистана и Афганистана обсудили пограничное сотрудничество

Представители Туркменистана и Афганистана обсудили пограничное сотрудничество Представители Министерства иностранных дел, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, а также ряда профильных и силовых ведомств Туркменистана встретились с уполномоченными представителями провинции Фарьяб Афганистана, в частности руковод
В регионе
31 августа 2021 г. 13:58
Представители Туркменистана и Афганистана обсудили пограничное сотрудничество

Представители Министерства иностранных дел, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, а также ряда профильных и силовых ведомств Туркменистана встретились с уполномоченными представителями провинции Фарьяб Афганистана, в частности руководителями уездов Андхой, Ханчарбаг, Гурган и начальником таможенного пункта Акина.

Как сообщает Report, cтороны обсудили текущие вопросы сотрудничества, связанные с должным осуществлением пограничного, таможенного и фитосанитарного надзора в приграничных районах.

В ходе встречи стороны договорились усилить работу контрольно-пропускного пункта "Имамназар – Акина" с учетом санитарно-эпидемиологических требований.

Были обсуждены вопросы расширения гуманитарного взаимодействия.

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