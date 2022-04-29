Представители Турецкого молодежного фонда посетят Шушу

Представители Турецкого молодежного фонда посетят Шушу.

Представители Турецкого молодежного фонда посетят Шушу.

Об этом местному бюро Report сообщил глава Турецкого молодежного фонда (TÜGVA) Энес Эминоглу.

"На протяжении трех лет Турецкий молодежный фонд (TÜGVA) вместе с Азербайджанским молодежным фондом реализовали ряд полезных проектов. В этом году также у нас много планов. Намерены организовать очередную экскурсию молодежи в Шушу, а также отправиться в Баку с большим составом, - сказал Э.Эминоглу.

Он отметил, что такие визиты и совместные обмены мнениями между молодежью Турции и Азербайджана будут продолжаться под лозунгом "Одна нация, два государства".