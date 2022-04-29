О нас
Аудио новости

Представители Турецкого молодежного фонда посетят Шушу

Представители Турецкого молодежного фонда посетят Шушу Представители Турецкого молодежного фонда посетят Шушу.
В регионе
29 апреля 2022 г. 07:38
Представители Турецкого молодежного фонда посетят Шушу

Представители Турецкого молодежного фонда посетят Шушу.

Об этом местному бюро Report сообщил глава Турецкого молодежного фонда (TÜGVA) Энес Эминоглу.

"На протяжении трех лет Турецкий молодежный фонд (TÜGVA) вместе с Азербайджанским молодежным фондом реализовали ряд полезных проектов. В этом году также у нас много планов. Намерены организовать очередную экскурсию молодежи в Шушу, а также отправиться в Баку с большим составом, - сказал Э.Эминоглу.

Он отметил, что такие визиты и совместные обмены мнениями между молодежью Турции и Азербайджана будут продолжаться под лозунгом "Одна нация, два государства".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Gənclər Vəqfinin nümayəndələri Şuşaya səfər edəcək

Самое читаемое

В российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
ВидеоВ российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
25 апреля 2022 г. 05:17
Названа дата начала месяца Мухаррам
Названа дата начала месяца Мухаррам
25 апреля 2022 г. 13:08
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
23 апреля 2022 г. 18:19
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
25 апреля 2022 г. 04:08
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
22 апреля 2022 г. 16:10
 Российские эксперты и политологи о V съезде азербайджанцев в Шуше
 Российские эксперты и политологи о V съезде азербайджанцев в Шуше
23 апреля 2022 г. 17:31
Православные Азербайджана отмечают Пасху
ФотоПравославные Азербайджана отмечают Пасху
24 апреля 2022 г. 11:21
В Харьковской области ВСУ освободили три населенных пункта
В Харьковской области ВСУ освободили три населенных пункта
23 апреля 2022 г. 12:27
Сборная Азербайджана пропустит соревнование в Армении
Сборная Азербайджана пропустит соревнование в Армении
27 апреля 2022 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi