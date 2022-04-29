Представители Турецкого молодежного фонда посетят Шушу.
Об этом местному бюро Report сообщил глава Турецкого молодежного фонда (TÜGVA) Энес Эминоглу.
"На протяжении трех лет Турецкий молодежный фонд (TÜGVA) вместе с Азербайджанским молодежным фондом реализовали ряд полезных проектов. В этом году также у нас много планов. Намерены организовать очередную экскурсию молодежи в Шушу, а также отправиться в Баку с большим составом, - сказал Э.Эминоглу.
Он отметил, что такие визиты и совместные обмены мнениями между молодежью Турции и Азербайджана будут продолжаться под лозунгом "Одна нация, два государства".