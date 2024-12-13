Представители Турции и Армении встретились на границе

Представители госведомств Турции и Армении провели встречу на границе.

Представители госведомств Турции и Армении провели встречу на границе.

Как передает Report , об этом спецпредставитель Армении по переговорам с Анкарой, вице-спикер парламента Рубен Рубинян сообщил в интервью армянскому Общественному телевидению.

Он не уточнил точную дату встречи, но заявил, что обсуждения прошли "в позитивной и конструктивной атмосфере".

Согласно информации, стороны обсудили технические детали и нюансы, касающиеся запуска железнодорожного пограничного пункта Ахурик-Акьяка.

Отметим, что впервые о возможности запуска погранпункта было заявлено в июле этого года по итогам встречи Рубиняна с турецким коллегой Сердаром Кылычем, состоявшейся на другом участке турецко-армянской границы.