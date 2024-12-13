Представители Турции и Армении встретились на границе

Представители госведомств Турции и Армении провели встречу на границе.
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Он не уточнил точную дату встречи, но заявил, что обсуждения прошли "в позитивной и конструктивной атмосфере".
Согласно информации, стороны обсудили технические детали и нюансы, касающиеся запуска железнодорожного пограничного пункта Ахурик-Акьяка.
Отметим, что впервые о возможности запуска погранпункта было заявлено в июле этого года по итогам встречи Рубиняна с турецким коллегой Сердаром Кылычем, состоявшейся на другом участке турецко-армянской границы.