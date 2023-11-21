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Представители транспортных структур Армении и Ирана обсудили проект "Север-Юг"

Представители транспортных структур Армении и Ирана обсудили проект "Север-Юг" Строительство участка Сисиан-Каджаран трассы "Север-Юг" и миграционные вопросы обсудили представители транспортных структур Армении и Ирана.
В регионе
21 ноября 2023 г. 11:28
Представители транспортных структур Армении и Ирана обсудили проект Север-Юг

Строительство участка Сисиан-Каджаран трассы "Север-Юг" и миграционные вопросы обсудили представители транспортных структур Армении и Ирана.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

В Ереване находится делегация во главе с директором туристической и автомобильной федерации ИРИ Мохаммадом Хоссейном Суфи.

Целью визита является улучшение транспортных инфраструктур, связывающих две страны, обсуждение вопросов, представляющих обоюдный интерес.

Иранская сторона, в частности, выразила надежду, что ратифицировав ряд международных документов, стороны смогут значительно облегчить процедуры въезда и выезда.

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