Россия, Иран и Турция проводят консультации по Сирии в Нур-Султане

Представители России, Ирана и Турции проводят трехсторонние консультации на встрече высокого уровня по Сирии в Нур-Султане, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас проходит трехсторонняя встреча", - сообщил источник, близкий к организации переговоров.

Другие участники переговоров также начали второй день переговоров по Сирии в столице Казахстана с консультаций.

"Делегация Турции ранее провела встречу с представителями сирийской вооруженной оппозиции", - добавил собеседник агентства.

По его словам, речь идет о ситуации на северо-востоке Сирии, а также в зоне деэскалации Идлиб.

Отметим, что в Нур-Султане 10-11 декабря проходит встреча высокого уровня по Сирии.