Представители РФ, Ирана и Турции обсудят в Москве вопрос поставок зерна

Делегации России, Ирана и Турции 10 февраля 2023 года в Москве проведут встречу для обсуждения решений по справедливому распределению зерна по всему миру с целью предотвращения продовольственного кризиса.

Делегации России, Ирана и Турции 10 февраля 2023 года в Москве проведут встречу для обсуждения решений по справедливому распределению зерна по всему миру с целью предотвращения продовольственного кризиса.

Как передает Report, об этом сообщает Mehr.



"10 февраля 2023 года в Москве состоится встреча для обсуждения решений по справедливому распределению зерна по всему миру и устранению существующих препятствий с целью предотвращения продовольственного кризиса с присутствием официальных лиц России, Турции и Ирана, а также соответствующих организаций и крупных российских экспортеров и иранских и турецких импортеров", - отмечает агентство.



В ходе встречи будут обсуждаться проблемы и препятствия в сфере поставок зерна, включая банковско-финансовые, логистические и таможенные вопросы.



Отмечается, что в ходе встречи планируется наладить прямой диалог между экспортерами и импортерами зерна и сельскохозяйственной продукции для облегчения транзита российской сельскохозяйственной продукции в другие страны через Турцию и Иран.