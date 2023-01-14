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Представители РФ, Ирана и Турции обсудят в Москве вопрос поставок зерна

Представители РФ, Ирана и Турции обсудят в Москве вопрос поставок зерна Делегации России, Ирана и Турции 10 февраля 2023 года в Москве проведут встречу для обсуждения решений по справедливому распределению зерна по всему миру с целью предотвращения продовольственного кризиса.
В регионе
14 января 2023 г. 10:20
Представители РФ, Ирана и Турции обсудят в Москве вопрос поставок зерна

Делегации России, Ирана и Турции 10 февраля 2023 года в Москве проведут встречу для обсуждения решений по справедливому распределению зерна по всему миру с целью предотвращения продовольственного кризиса.

Как передает Report, об этом сообщает Mehr.

"10 февраля 2023 года в Москве состоится встреча для обсуждения решений по справедливому распределению зерна по всему миру и устранению существующих препятствий с целью предотвращения продовольственного кризиса с присутствием официальных лиц России, Турции и Ирана, а также соответствующих организаций и крупных российских экспортеров и иранских и турецких импортеров", - отмечает агентство.

В ходе встречи будут обсуждаться проблемы и препятствия в сфере поставок зерна, включая банковско-финансовые, логистические и таможенные вопросы.

Отмечается, что в ходе встречи планируется наладить прямой диалог между экспортерами и импортерами зерна и сельскохозяйственной продукции для облегчения транзита российской сельскохозяйственной продукции в другие страны через Турцию и Иран.

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Версия на английском языке Turkish, Russian and Iranian officials to meet in Moscow
Версия на азербайджанском языке Türkiyə, Rusiya və İran rəsmiləri Moskvada görüşəcəklər

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