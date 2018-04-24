Представители прикаспийских государств обсудили сотрудничество в транспортной сфере

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В Ашхабаде состоялось очередное заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств, в котором приняли участие руководители и ведущие специалисты профильных министерств и ведомств Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

Как передает Report, об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В ходе заседания его участники обсудили широкий спектр вопросов, связанных с региональной координацией мультимодальных перевозок – с тем, чтобы обеспечить их взаимодополняемость и высокую конкурентоспособность, разработкой технологических схем взаимодействия различных видов транспорта, а также синхронизацией таможенного законодательства, тарифной политики, упрощением процедур оформления транзитных грузов и ряд других вопросов.