 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Представители прикаспийских государств обсудили сотрудничество в транспортной сфере

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В Ашхабаде состоялось очередное заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств, в котором приняли  участие руководители и ведущие специалисты профильных министерств и ведомств Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

    Как передает Report, об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

    В ходе заседания его участники обсудили широкий спектр вопросов, связанных с региональной координацией мультимодальных перевозок – с тем, чтобы обеспечить их взаимодополняемость и высокую конкурентоспособность, разработкой технологических схем взаимодействия различных видов транспорта, а также синхронизацией таможенного законодательства, тарифной политики, упрощением процедур оформления транзитных грузов и ряд других вопросов.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi