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Представители парламентов Туркменистана и Таджикистана обсудили вопрос укрепления связей

Представители парламентов Туркменистана и Таджикистана обсудили вопрос укрепления связей Вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества стали главной темой переговоров председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, мэра Душанбе Рустама
В регионе
13 мая 2022 г. 11:12
Представители парламентов Туркменистана и Таджикистана обсудили вопрос укрепления связей

Вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества стали главной темой переговоров председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, мэра Душанбе Рустама Эмомали.

Как передает Report, глава верхней палаты таджикского парламента прибыл в Ашхабад для участия в первом Межпарламентском форуме стран Центральной Азии и России.

В ходе встречи собеседники отметили высокий уровень межгосударственных отношений. В этой связи была подчеркнута актуальность активизации межпарламентского диалога, призванного способствовать реализации потенциала туркменско-таджикских связей в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Стороны дали высокую оценку предстоящему в Ашхабаде Межпарламентскому форуму стран Центральной Азии и России, призванному дать новый импульс развития диалогу между государствами Центрально-Азиатского региона и РФ.

Главы верхних палат парламентов Туркменистана и Республики Таджикистан выразили уверенность, что развитие всесторонних связей между двумя странами создает предпосылки для реализации новых важных совместных проектов.

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