Представители оппозиции заблокировали в Ереване ресторан, где обедали дипломаты ЕС

Группа из представителей оппозиции во главе с депутатом парламента Армении Айком Мамиджаняном в среду на несколько минут заблокировала ресторан в центре Еревана, где обедали дипломаты из диппредставительства Евросоюза и послы некоторых стран ЕС.

Группа из представителей оппозиции во главе с депутатом парламента Армении Айком Мамиджаняном в среду на несколько минут заблокировала ресторан в центре Еревана, где обедали дипломаты из диппредставительства Евросоюза и послы некоторых стран ЕС.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, акцию транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Нам сейчас сказали, что в этом ресторане обедает посол ЕС Андреа Викторин, а также послы разных стран Евросоюза. Мы, конечно, желаем им приятного аппетита. Но разве они не замечают, что творится в Армении? Они не замечают как полицейские обращаются с участниками акций протеста, какими методами их задерживают? Они не замечают, что творится с демократией в нашей стране?" - сказал Мамиджанян, после чего активисты начали скандировать "позор, позор".

Несколько участников акции протеста захотели войти в ресторан, однако полицейские перекрыли вход. Через несколько минут активисты отошли от ресторана и продолжили шествие по центральным улицам Еревана.

Оппозиция собирается организовать большой митинг на площади Франции в центре Еревана. Почти в то же время в парламенте, который находится рядом с площадью Франции, будет выступать премьер-министр республики Никол Пашинян. В связи с этим к парламенту стягиваются силы полиции, чтобы не допустить блокирование оппозицией здания законодательного органа.