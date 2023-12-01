Представители омбудсмена Армении навестили заключенных, объявивших голодовку

Сотрудники аппарата омбудсмена Армении без предварительного уведомления посетили уголовно-исполнительное учреждение (УИУ) "Севан". Они навестили заключенных, отбывающих пожизненное заключение, которые сейчас проводят голодовку.

Сотрудники аппарата омбудсмена Армении без предварительного уведомления посетили уголовно-исполнительное учреждение (УИУ) "Севан". Они навестили заключенных, отбывающих пожизненное заключение, которые сейчас проводят голодовку.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Проверка была проведена 30 ноября. Осужденные представили правозащитникам причины, по которым они проводят голодовку. Были обсуждены вопросы, связанные с состоянием их здоровья.

Ранее сообщалось, что семеро заключенных уголовно-исполнительного учреждения "Севан" объявили бессрочную голодовку. Причина – протест против решения комиссии по распределению заключенных, отклонившую прошение одного из осужденных о переводе в УИУ с более благоприятными условиями содержания.