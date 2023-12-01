О нас

Представители омбудсмена Армении навестили заключенных, объявивших голодовку

Представители омбудсмена Армении навестили заключенных, объявивших голодовку Сотрудники аппарата омбудсмена Армении без предварительного уведомления посетили уголовно-исполнительное учреждение (УИУ) "Севан". Они навестили заключенных, отбывающих пожизненное заключение, которые сейчас проводят голодовку.
В регионе
1 декабря 2023 г. 10:27
Представители омбудсмена Армении навестили заключенных, объявивших голодовку

Сотрудники аппарата омбудсмена Армении без предварительного уведомления посетили уголовно-исполнительное учреждение (УИУ) "Севан". Они навестили заключенных, отбывающих пожизненное заключение, которые сейчас проводят голодовку.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Проверка была проведена 30 ноября. Осужденные представили правозащитникам причины, по которым они проводят голодовку. Были обсуждены вопросы, связанные с состоянием их здоровья.

Ранее сообщалось, что семеро заключенных уголовно-исполнительного учреждения "Севан" объявили бессрочную голодовку. Причина – протест против решения комиссии по распределению заключенных, отклонившую прошение одного из осужденных о переводе в УИУ с более благоприятными условиями содержания.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Министра высокотехнологической промышленности Армении отправят в отставку
Министра высокотехнологической промышленности Армении отправят в отставку
1 декабря 2023 г. 10:52
В России совершил аварийную посадку Boeing-737
В России совершил аварийную посадку Boeing-737
1 декабря 2023 г. 06:32
СМИ: Армения отказалась от переговоров с Россельхознадзором
СМИ: Армения отказалась от переговоров с Россельхознадзором
1 декабря 2023 г. 04:26
Армения готова к встрече с Азербайджаном для финализации мирного договора
Армения готова к встрече с Азербайджаном для финализации мирного договора
30 ноября 2023 г. 21:43
Парламент Турции продлил мандат на пребывание ВС республики в Ливии
Парламент Турции продлил мандат на пребывание ВС республики в Ливии
30 ноября 2023 г. 20:15
Премьер РФ поздравил Али Асадова с днем рождения
Премьер РФ поздравил Али Асадова с днем рождения
30 ноября 2023 г. 19:27
Главный прокурор Международного уголовного суда прибыл в Израиль
Главный прокурор Международного уголовного суда прибыл в Израиль
30 ноября 2023 г. 17:23
Суд продлил арест обвиняемого в подготовке покушения на Пашиняна экс-мэра Еревана
Суд продлил арест обвиняемого в подготовке покушения на Пашиняна экс-мэра Еревана
30 ноября 2023 г. 17:17
Вьетнам и Китай начали подготовку к визиту Си Цзиньпина в Ханой
Вьетнам и Китай начали подготовку к визиту Си Цзиньпина в Ханой
30 ноября 2023 г. 17:03
Вице-спикер: В Украине с уважением вспоминают Гейдара Алиева
Вице-спикер: В Украине с уважением вспоминают Гейдара Алиева
30 ноября 2023 г. 16:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi