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Представители ОБСЕ и Армении обсудили ситуацию в регионе Южного Кавказа

Представители ОБСЕ и Армении обсудили ситуацию в регионе Южного Кавказа Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид обсудила с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном вопросы безопасности на Южном Кавказе.
В регионе
18 июля 2023 г. 21:29
Представители ОБСЕ и Армении обсудили ситуацию в регионе Южного Кавказа

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид обсудила с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном вопросы безопасности на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба армянского МИД.

Согласно информации, стороны обсудили вопросы региональной повестки, обменялись мнениями о деятельности и роли ОБСЕ в условиях текущих вызовов.

"Арарат Мирзоян представил генеральному секретарю ОБСЕ ситуацию в сфере безопасности, сложившуюся на Южном Кавказе, а также последние события в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении.

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