Представители Минобороны США, Госдепа и USAID прибыли в Киев

Американские инспекторы прибыли в Киев с целью обсуждения вопроса использования предоставленной Украине помощи.

Американские инспекторы прибыли в Киев с целью обсуждения вопроса использования предоставленной Украине помощи.

Как передает Report, об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети "X".

"Рада снова приветствовать в Киеве трех генеральных инспекторов из Минобороны, Госдепа и USAID. Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению контроля и подотчетности по предоставленной США помощи", - отметила она.

Ранее американская сторона заявила о том, что в США не знают, на что пошли деньги, выделяемые для Украины. При этом был опубликован доклад контрольного управления Минобороны США. В нем было сказано, что Пентагон должным образом не осуществлял надзор за поставками оружия Украине - более половины из поставок в объеме 1,6 млрд долларов остались пока неучтенными.