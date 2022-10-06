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Представители МИД Туркменистана и Госдепа США обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Представители МИД Туркменистана и Госдепа США обсудили сотрудничество в сфере безопасности Сотрудничество Туркменистана и США в области безопасности обсудили в туркменском внешнеполитическом ведомстве в ходе встречи замминистра иностранных дел Вепа Хаджиева с первым заместителем помощника Госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке
В регионе
6 октября 2022 г. 09:13
Представители МИД Туркменистана и Госдепа США обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Сотрудничество Туркменистана и США в области безопасности обсудили в туркменском внешнеполитическом ведомстве в ходе встречи замминистра иностранных дел Вепа Хаджиева с первым заместителем помощника Госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соответствию Полом Дином.

Как передает Report, были обсуждены различные аспекты двустороннего сотрудничества в области безопасности, рассмотрены вопросы региональной и международной повестки.

Стороны подчеркнули необходимость эффективного противодействия современным вызовам и угрозам. Также были обсуждены средства по укреплению мер доверия по контролю над вооружениями и выполнению международных обязательств в данной сфере, говорится в сообщении.

На переговорах было уделено внимание двусторонним контактам по линии международных и региональных организаций.

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