Представители МИД Турции и России проведут переговоры в Анкаре

Политические консультации между Турцией и Россией на уровне заместителей министров иностранных дел запланированы на четверг в Анкаре.

Политические консультации между Турцией и Россией на уровне заместителей министров иностранных дел запланированы на четверг в Анкаре.

Как передает Report, об этом сообщило МИД Турции.

"Замглавы МИД Турции и глава постпредства в ЕС Мехмет Бозай проведет в четверг в Анкаре политические консультации с заместителем министра иностранных дел РФ Александром Панкиным относительно международных экономических организаций", - сказано в сообщении.

В первую очередь будет обсуждаться взаимодействие с Организацией черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), отметили во внешнеполитическом ведомстве.