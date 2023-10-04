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Представители МИД Турции и России проведут переговоры в Анкаре

Представители МИД Турции и России проведут переговоры в Анкаре Политические консультации между Турцией и Россией на уровне заместителей министров иностранных дел запланированы на четверг в Анкаре.
В регионе
4 октября 2023 г. 12:12
Представители МИД Турции и России проведут переговоры в Анкаре

Политические консультации между Турцией и Россией на уровне заместителей министров иностранных дел запланированы на четверг в Анкаре.

Как передает Report, об этом сообщило МИД Турции.

"Замглавы МИД Турции и глава постпредства в ЕС Мехмет Бозай проведет в четверг в Анкаре политические консультации с заместителем министра иностранных дел РФ Александром Панкиным относительно международных экономических организаций", - сказано в сообщении.

В первую очередь будет обсуждаться взаимодействие с Организацией черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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Версия на английском языке Representatives of Turkish, Russian foreign ministries to hold talks in Ankara

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