Представители МИД Турции и ФРГ обсудили взаимодействие Анкары и Брюсселя

Заместитель министра иностранных дел Турции, директор управления по делам ЕС Мехмет Кемаль Бозай обсудил турецко-европейские отношения с политическим директором МИД Германии Гюнтером Зауттером.

Заместитель министра иностранных дел Турции, директор управления по делам ЕС Мехмет Кемаль Бозай обсудил турецко-европейские отношения с политическим директором МИД Германии Гюнтером Зауттером.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

"Заместитель министра и директор управления по делам ЕС посол Мехмет Кемаль Бозай принял политического директора Министерства иностранных дел Германии посла Гюнтера Зауттера. На встрече обсуждались двусторонние отношения, региональное развитие и отношения между Турцией и ЕС", – отмечается в сообщении.

Напомним, что 31 октября МИД Турции заявил, что прогресс в процессе евроинтеграции Турции будет зависеть от политической воли и стратегического подхода к ней со стороны Евросоюза.