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Представители МИД Турции и ФРГ обсудили взаимодействие Анкары и Брюсселя

Представители МИД Турции и ФРГ обсудили взаимодействие Анкары и Брюсселя Заместитель министра иностранных дел Турции, директор управления по делам ЕС Мехмет Кемаль Бозай обсудил турецко-европейские отношения с политическим директором МИД Германии Гюнтером Зауттером.
В регионе
12 ноября 2024 г. 03:52
Представители МИД Турции и ФРГ обсудили взаимодействие Анкары и Брюсселя

Заместитель министра иностранных дел Турции, директор управления по делам ЕС Мехмет Кемаль Бозай обсудил турецко-европейские отношения с политическим директором МИД Германии Гюнтером Зауттером.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

"Заместитель министра и директор управления по делам ЕС посол Мехмет Кемаль Бозай принял политического директора Министерства иностранных дел Германии посла Гюнтера Зауттера. На встрече обсуждались двусторонние отношения, региональное развитие и отношения между Турцией и ЕС", – отмечается в сообщении.

Напомним, что 31 октября МИД Турции заявил, что прогресс в процессе евроинтеграции Турции будет зависеть от политической воли и стратегического подхода к ней со стороны Евросоюза.

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