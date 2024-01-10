Представители МИД РФ обсудили с мэром Кафана вопрос открытия генконсульства

Вопрос открытия генконсульства России в Кафане (Сюникской область) был обсужден в ходе встречи нового руководителя передовой группы МИД РФ Сергея Чащихина с мэром города Геворком Парсяном.

Вопрос открытия генконсульства России в Кафане (Сюникской область) был обсужден в ходе встречи нового руководителя передовой группы МИД РФ Сергея Чащихина с мэром города Геворком Парсяном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Армении.

Отмечается, что стороны обсудили направления партнерства в культурно-гуманитарной и торгово-экономической сферах.

Была подчеркнута важность установления и развития тесных связей с российскими городами.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что правительство РФ одобрило соглашение об открытии генконсульства в Кафане.