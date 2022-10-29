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Представители Кыргызстана и Таджикистана встретились на границе

Представители Кыргызстана и Таджикистана встретились на границе Делегации Кыргызстана и Таджикистана во главе с руководителями двух приграничных районов Баткенского и Исфаринского встретились на госгранице.
В регионе
29 октября 2022 г. 12:33
Представители Кыргызстана и Таджикистана встретились на границе

Делегации Кыргызстана и Таджикистана во главе с руководителями двух приграничных районов Баткенского и Исфаринского встретились на госгранице.

Об этом передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ.

Стороны обсудили большое количество вопросов, в том числе поддержание стабильности в приграничных районах, недопущение конфликтов и проведение разъяснительной работы.

Отметим, что в сентябре на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт, в результате чего погибли 63 гражданина Кыргызстана (50 военнослужащих и 13 мирных жителей), ранения получили 195 человек. А с таджикской стороны погибли порядка 60 граждан, более 230 получили ранения.

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