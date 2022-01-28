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Представители Кыргызстана и Таджикистана встретились для разрешения пограничного конфликта

Представители Кыргызстана и Таджикистана встретились для разрешения пограничного конфликта Губернатор Баткенской области Кыргызстана и губернатор Согдийской области Таджикистана начали переговоры о пограничном конфликте.
В регионе
28 января 2022 г. 00:42
Представители Кыргызстана и Таджикистана встретились для разрешения пограничного конфликта

Губернатор Баткенской области Кыргызстана и губернатор Согдийской области Таджикистана начали переговоры о пограничном конфликте.

Как передает Report, об этом заявили в Пограничной службе Кыргызстана.

Отмечается, что стороны встречаются на границе.

"Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ (Государственного комитета национальной безопасности) Кыргызской Республики сообщает, что полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Баткенской области А.Алимбаев и пограничный представитель Кыргызской Республики по Баткенскому направлению полковник К.Толонбаев находятся на встрече с губернатором Согдийской области Таджикистана и пограничным представителем Республики Таджикистан. Встреча началась в 01:43 28 января 2022 г. (27 января в 00:43 - бакинское время) и проходит в местности Как-Сай Баткенского района", - говорится в тексте.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan və Tacikistan arasında danışıqlar başlayıb

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