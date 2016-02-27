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    Представители консерваторов лидируют на парламентских выборах в Иране

    На данный момент были вскрыты 40 тыс. избирательных урн

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ По предварительным данным, представители консерваторов и реформистов лидируют на выборах в меджлис (парламент Ирана), которые состоялись накануне в Исламской республике, сообщает Report со ссылкой на Tasnim.

    Согласно информации агентства, на данный момент были вскрыты 40 тыс. избирательных урн. По предварительным данным, 60% избирателей проголосовали за консерваторов, 30% - за реформистов и 10% - за независимых кандидатов. Однако данные по голосованию в Тегеране и других крупных городах пока не подсчитаны полностью, поэтому результаты голосования могут измениться.

    Явка в день голосования составила порядка 70%.

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