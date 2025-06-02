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Представители Ирана, МАГАТЭ и Египта обсудили в Каире иранскую ядерную программу

Представители Ирана, МАГАТЭ и Египта обсудили в Каире иранскую ядерную программу Глава МИД Ирана Аббас Аракчи встретился в Каире с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси для обсуждения иранской ядерной программы.
В регионе
2 июня 2025 г. 19:43
Представители Ирана, МАГАТЭ и Египта обсудили в Каире иранскую ядерную программу

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи встретился в Каире с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси для обсуждения иранской ядерной программы.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что в переговорах также принимали участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и глава МИД Египта Бадр Абделати.

Согласно сообщению иранского агентства Tasnim, Аракчи в ходе пресс-конференции заявил, что Тегеран в ближайшее время отреагирует на предложение по иранскому атому, которое США передали через оманскую сторону.

"Ответ будет основываться на принципах иранской нации", - подчеркнул глава МИД Ирана.

Аракчи добавил, что никакое соглашение с США не может быть подписано, если не будет признано право Ирана на обогащение урана.

Ранее западные СМИ передавали со ссылкой на доклад МАГАТЭ, что, хотя Иран продолжает сотрудничать с организацией в отношении атомной программы, по ряду аспектов это сотрудничество находится на неудовлетворительном уровне. В частности, в докладе говорится об отсутствии прогресса по вопросу о поиске причин присутствия незадекларированных ядерных материалов, найденных в прошлые годы на ряде объектов.

Кроме того, МАГАТЭ сообщает, что Иран нарастил запасы обогащенного урана. По его данным, у страны, по состоянию на 17 мая, в частности, было 408,6 кг обогащенного на 60% урана. Это на 133,8 кг больше, чем в феврале 2025 года.

Иранский МИД и Организация по атомной энергии Ирана выразили протест в связи с докладом. В Тегеране отметили, что доклад составили в политических целях и под давлением.

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Версия на английском языке UN, Iran and Egypt meet to discuss Iran’s nuclear program as enrichment continues
Версия на азербайджанском языке İran, Misir və BAEA nümayəndələri Qahirədə İranın nüvə proqramını müzakirə edib

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