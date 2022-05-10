Представители интеллигенции Армении призвали Пашиняна подписать мирный договор

Группа представителей интеллигенции Армении обратилась к премьер-министру Николу Пашиняну с призывом завершить переговоры с Азербайджаном подписанием мирного договора, сообщает Report со ссылкой на Epress.am.

Группа представителей интеллигенции Армении обратилась к премьер-министру Николу Пашиняну с призывом завершить переговоры с Азербайджаном подписанием мирного договора, сообщает Report со ссылкой на Epress.am.

"Согласно перечню государственных праздников Республики Армения, 9 мая отмечается как "Праздник победы и мира".

Мы, нижеподписавшиеся граждане Армении, толкуем совет дня как четкое требование мира, потому что мир — это победа, а "победа", не увенчанная миром, — поражение.

Земельным притязаниям мы противопоставляем требование мира, мы настаиваем, что миру нет альтернативы. И это не "петля на шее проигравшего", а свободное волеизъявление народа Армении — жить под мирным небом — ратифицированное на внеочередных выборах 2021 года", - отмечается в обращении.

"Разделяя боль и скорбь нашего народа, пострадавшего от катастрофы войны, все обоснованные опасения наших коллег из гражданского общества мы требуем мира без каких-либо "но", - пишут представители интеллигенции в обращении.