​Представители Генштабов России и Израиля обсудят ситуацию в Сирии в Москве

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Российские и израильские военные, начавшие на этой неделе в Тель-Авиве переговоры о координации в Сирии, продолжат диалог "в ближайшие недели" в Москве, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Израиль стремится сохранить свободу действий в соседнем государстве и при этом избежать случайных столкновений с российскими силами, которые наносят там удары по позициям террористов из "Исламского государства", поддерживая войска президента Башара Асада", - говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля.

Двухдневный визит в Израиль первого заместителя начальника Генштаба РФ Николая Богдановского прошел на этой неделе в полностью закрытом для прессы режиме. По итогам встреч принимающая сторона сообщила только, что речь идет о выработке "системы мер безопасности между израильскими и российскими силами в регионе".

"В ближайшие недели состоится еще одна рабочая встреча в Москве", - сообщила армейская пресс-служба. Израильскую делегацию на переговорах возглавляет замглавы Генштаба Яир Голан.

Принципиальная договоренность о создании механизма координации и "деконфликтизации" в Сирии была достигнута в прошлом месяце в ходе визита в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого сопровождал начальник Генштаба Гади Айзенкот.