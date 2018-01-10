Представители азербайджанской общины провели митинг под зданием МВД Украины с требованием защиты от криминала

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Представители азербайджанской общины провели митинг у здания министерства внутренних дел Украины в Киеве.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в акции приняли участие около 150 человек.

Они призвали правоохранительные органы противодействовать злоумышленникам, которые оказывают давление на азербайджанцев в Украине, похищают их представителей.

По словам некоторых участников митинга, преступники не боятся силовых структур, в Украине похищено более 20 азербайджанцев, часть из которых занимаются предпринимательством.

Участники акции держали плакаты, в частности такого содержания: "Я хочу вкладывать инвестиции в Украину, но это опасно", "90-ые возвращаются", "Мы против бандитизма в Украине. Защитите наши жизни".