О нас
Report Georgia
Аудио новости

Представители австрийского бизнеса стремятся укрепить присутствие в Туркменистане

Представители австрийского бизнеса стремятся укрепить присутствие в Туркменистане Перспективы развития туркмено-австрийского партнерства в двусторонней торговле, промышленности, энергетике и транспорте были обсуждены на встрече президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с федеральным министром по европейским и международным д
В регионе
10 ноября 2021 г. 15:41
Представители австрийского бизнеса стремятся укрепить присутствие в Туркменистане
Гурбангулы Бердымухамедов

Перспективы развития туркмено-австрийского партнерства в двусторонней торговле, промышленности, энергетике и транспорте были обсуждены на встрече президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с федеральным министром по европейским и международным делам Австрии Михаэлем Линхартом, прибывшим в Ашхабад.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что представители австрийского бизнеса стремятся укрепить свое присутствие на туркменском рынке, где создан благоприятный инвестиционный климат.

Неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений является культурно-гуманитарная сфера. В этой связи стороны обсудили работу туркменско-австрийского общества, при котором открыт интернет-сайт и издается журнал «Галкыныш» («Возрождение»).

В ходе встречи президент Туркменистана и федеральный министр высказались за дальнейшее укрепление политико-дипломатического диалога и продолжение практики регулярных консультаций по линии внешнеполитических ведомств. Была подтверждена приверженность двух государств конструктивному партнерству в рамках международных организаций и координации усилий по обеспечению безопасности и стабильности в регионе и мире.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 12 ноября
Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 12 ноября
10 ноября 2021 г. 15:38
В Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку Саакашвили
В Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку Саакашвили
10 ноября 2021 г. 13:13
В России число умерших от коронавируса превысило 1,2 тыс.
В России число умерших от коронавируса превысило 1,2 тыс.
10 ноября 2021 г. 11:17
В Туркменистане проходит онлайн-конференция «Türkmentel-2021»
В Туркменистане проходит онлайн-конференция «Türkmentel-2021»
10 ноября 2021 г. 11:07
В Грузии за сутки от COVID-19 умерли 78 человек
В Грузии за сутки от COVID-19 умерли 78 человек
10 ноября 2021 г. 10:57
Главу военной полиции Армении отправят в отставку
Главу военной полиции Армении отправят в отставку
10 ноября 2021 г. 10:47
Президенты Азербайджана, Туркменистана и Турции встретятся в ближайшее время
Президенты Азербайджана, Туркменистана и Турции встретятся в ближайшее время
10 ноября 2021 г. 10:37
Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю дня памяти Ататюрка
Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю дня памяти Ататюрка
10 ноября 2021 г. 10:33
На севере Ирака нейтрализованы террористы РКК
На севере Ирака нейтрализованы террористы РКК
10 ноября 2021 г. 07:47
На юго-востоке Турции нейтрализованы террористы
На юго-востоке Турции нейтрализованы террористы
10 ноября 2021 г. 05:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi