Представители австрийского бизнеса стремятся укрепить присутствие в Туркменистане

Перспективы развития туркмено-австрийского партнерства в двусторонней торговле, промышленности, энергетике и транспорте были обсуждены на встрече президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с федеральным министром по европейским и международным д

Перспективы развития туркмено-австрийского партнерства в двусторонней торговле, промышленности, энергетике и транспорте были обсуждены на встрече президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с федеральным министром по европейским и международным делам Австрии Михаэлем Линхартом, прибывшим в Ашхабад.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что представители австрийского бизнеса стремятся укрепить свое присутствие на туркменском рынке, где создан благоприятный инвестиционный климат.

Неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений является культурно-гуманитарная сфера. В этой связи стороны обсудили работу туркменско-австрийского общества, при котором открыт интернет-сайт и издается журнал «Галкыныш» («Возрождение»).

В ходе встречи президент Туркменистана и федеральный министр высказались за дальнейшее укрепление политико-дипломатического диалога и продолжение практики регулярных консультаций по линии внешнеполитических ведомств. Была подтверждена приверженность двух государств конструктивному партнерству в рамках международных организаций и координации усилий по обеспечению безопасности и стабильности в регионе и мире.