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Представители Армении и Турции встретятся 2 июля на границе

Представители Армении и Турции встретятся 2 июля на границе Представители Армении и Турции проведут 2 июля встречу.
В регионе
1 июля 2024 г. 15:38
Представители Армении и Турции встретятся 2 июля на границе

Представители Армении и Турции проведут 2 июля встречу.

Как передает Report, об этом News.am сообщил дипломатический источник.

Встреча запланирована на армяно-турецкой границе, возможно, в районе КПП "Маргара".

Напомним, что 11 июня вице-спикер Народного собрания Армении, спецпредставитель по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян заявил, что официальной встречи давно не было. Имеется договоренность о том, что состоится новая встреча между представителями Армении и Турции. При этом он сказал, что дата и место встречи пока не обговорены.

Рубинян также отметил, что мост Маргара на армяно-турецкой границе уже отремонтирован и готов.

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Версия на английском языке Representatives of Armenia and Türkiye to meet on July 2
Версия на азербайджанском языке KİV: Türkiyə və Ermənistan nümayəndələrinin növbəti görüşü keçiriləcək

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