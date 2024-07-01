Представители Армении и Турции встретятся 2 июля на границе

Представители Армении и Турции проведут 2 июля встречу.

Представители Армении и Турции проведут 2 июля встречу.

Как передает Report, об этом News.am сообщил дипломатический источник.

Встреча запланирована на армяно-турецкой границе, возможно, в районе КПП "Маргара".

Напомним, что 11 июня вице-спикер Народного собрания Армении, спецпредставитель по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян заявил, что официальной встречи давно не было. Имеется договоренность о том, что состоится новая встреча между представителями Армении и Турции. При этом он сказал, что дата и место встречи пока не обговорены.

Рубинян также отметил, что мост Маргара на армяно-турецкой границе уже отремонтирован и готов.