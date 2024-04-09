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Представители 30 французских компаний посетят Армению для обсуждения инвестпроектов

Представители 30 французских компаний посетят Армению для обсуждения инвестпроектов Представители 30 французских компаний планируют посетить Армению для обсуждения инвестиционных проектов.
В регионе
9 апреля 2024 г. 16:54
Представители 30 французских компаний посетят Армению для обсуждения инвестпроектов

Представители 30 французских компаний планируют посетить Армению для обсуждения инвестиционных проектов.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявила глава совета департамента Буш-дю-Рон Мартин Вассаль․

В пресс-службе правительства Армении сообщили о том, что на встрече в Ереване Вассаль рассмотрела возможности для сотрудничества в разных сферах. По ее словам, в Армению прибудут представители компаний, охватывающих широкий спектр отраслей.

"Вместе с армянскими предпринимателями они обсудят возможности реализации инвестиционных программ и расширение торгово-экономических связей", - говорится в сообщении.

Обе стороны выразили мнение о значимости развития сотрудничества между городами Франции и Армении, а также о поощрении туристических поездок.

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Версия на английском языке Representatives of 30 French companies to visit Armenia to mull investment projects

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