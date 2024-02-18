Представитель ВСУ: При взятии Авдеевки Россия потеряла 47 тыс. человек

Российские войска в ходе наступления на Авдеевку Донецкой области потеряли не менее 17 тысяч солдат и офицеров.

Российские войска в ходе наступления на Авдеевку Донецкой области потеряли не менее 17 тысяч солдат и офицеров.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

"При взятии Авдеевки погибло 17 тысяч российских военнослужащих", - сказал он.

По его словам, в общей сложности войска врага в боях за Авдеевку Донецкой области потеряли по меньшей мере 47 тысяч человек.

ВВС подчеркивает, что эти цифры не поддаются проверке по независимым источникам: "Россия не публиковала официальные данные о своих потерях с сентября 2022 года. В сегодняшней поздравительной телеграмме Путина упоминалось о "павших.

Украина, со своей стороны, вообще ни разу с начала большой войны не оглашала цифры потерь, и Лиховой об этом также ничего не сказал".